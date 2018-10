Став відомий лауреат Букерівської премії за 2018 рік

Відомо, що кожен з тих, хто потрапив до короткого списку номінантів отримає £2,5 тис.

Англійська письменниця Ганна Бернс стала лауреатом Букерівської премії за 2018 рік. Про це йдеться в повідомленні премії в Twitter.

Приз отримав її роман «Молочник». Бернс родом з Північної Ірландії. Розмір премії складе £50 тис.

У шортлист Букера крім Бернс увійшли: Дейзі Джонсон (Великобританія) з Everything Under («Все»); Робін Робертсон (Великобританія) з The Long Take («Довгий час»); Рейчел Кушнер (США) з The Mars Room («Марсіанська кімната»); Річард Пауерс (США) з The Overstory («Ярус»); Езі Едугян (Канада) з Washington Black (Чорний з Вашингтона»).

