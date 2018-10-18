"Ми скажемо "ні": заступник прем'єра Італії озвучив позицію про продовження санкцій проти РФ

Політик назвав санкції "економічним, соціальним і культурним божевіллям і абсурдом", який обходиться італійському бізнесу в мільярди євро.

Під час візиту до Москви заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні заявив, що його країна може заблокувати продовження антиросійських санкцій.

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Газета Daily Telegraph цитує слова Сальвіні про те, що введені в 2014 році санкції, чинні поки що до січня 2019 року, є "економічним, соціальним і культурним божевіллям і абсурдом", який обходиться італійському бізнесу в мільярди євро, передає Бі-бі-сі.

"Якщо нас попросять схвалити [санкції], то ми скажемо "ні", - заявив міністр на зустрічі з представниками бізнесу в столиці Росії.

В теорії, пише видання, Італія може використовувати своє право вето, але, як зазначив Сальвіні, використовувати його можна лише один раз, а в його країни накопичилося до керівництва ЄС кілька претензій, що стосуються прийому мігрантів, розподілу бюджету та оподаткування Євросоюзу.

Сальвіні зазначив, що антиросійські санкції привели до того, що високу ціну в результаті платить італійський дрібний і середній бізнес і італійські громадяни.

"Ми розраховуємо на те, що вони в Брюсселі достатньо розумні люди, щоб зрозуміти, що вони вже перебрали і потрібно повертатися до нормальних відносин між ЄС, Італією і Росією", - сказав міністр.

Також він висловився проти навчань НАТО в країнах Балтії і Польщі, тому що, на його думку "проблеми 2018 року повинні вирішуватися за столом переговорів, а не танками на кордонах".

Видання зазначає, що схожих поглядів дотримується і прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конті, який повинен прибути з офіційним візитом у Москву і зустрітися з Путіним наступного тижня. Він вважає, що антиросійські санкції "шкодять нашим італійським компаніям, також як і російському суспільству".