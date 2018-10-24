Ксенії Собчак загрожує судовий позов від Samsung через любов до iPhone – ЗМІ (відео)

Собчак була помічена на відеотрансляції з новим iPhone X, хоча за контрактом із Samsung має з'являтися на публіці лише зі смартфоном цього виробника.

Компанія Samsung подає до суду на російського політика та журналістку Ксенію Собчак через порушення умов угоди, за якою вона є «послом» бренду.

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Як повідомляє Daily Mirror, Собчак була помічена на відеотрансляції з новим iPhone X, хоча за контрактом із Samsung має з'являтися на публіці лише зі смартфоном цього виробника.

Сума позовних вимог, за інформацією таблоїду, становить 108 мільйонів рублів (приблизно 1,6 млн доларів США).

Як повідомляє TJournal, в російському офісі Samsung докладно коментувати ситуацію журналістам не стали. «Усі спекуляції на тему судових позовів та штрафів - чутки. Чутки ми не коментуємо», - заявили представники компанії.

Редактор відділу медіа у «Відомостях» Ксенія Болецька, в свою чергу, заявила, що Собчак заперечує позов від компанії.

Раніше повідомлялося, що Антимонопольна служба Італії оштрафувала виробників техніки Apple і Samsung у загальній складності на €15 млн. Штраф компаніям виписано за те, що вони використовували програмне забезпечення для зниження продуктивності смартфонів.