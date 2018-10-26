CNBC: Розвідники США упізнали в загадковій ракеті Росії протисупутникову зброю

Однак, експерти допускають, що нова російська зброя може виявитися черговою порожньою сенсацією Кремля.

Загадкова ракета Росії, яку минулого місяця сфотографували на борту Міг-31, виявилася протисупутниковою зброєю. І Москва розраховує, що вона буде готова до бою вже в 2022 році.

Про це пише CNBC з посиланням на звіт розвідки США, який спирається на інформацію трьох поінформованих джерел.

Згідно з даними американських розвідників, російська загадкова ракета розроблена для знищення комунікаційних і фотографічних супутників на низькій орбіті Землі. Видання уточнює, що Міжнародна космічна станція і телескоп Hubble теж кружляють навколо планети на цій орбіті. Знімки макета загадкової російської ракети на борту модифікованого надзвукового перехоплювача Міг-31, здатного злітати до меж космосу, з’явилися в середині вересня.

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Попередні випробування макета почалися того ж місяця. Їх метою було перевірити, чи конструкція ракети придатна для розміщення на борту такого літака.

«Існує такий тип тестів, коли спочатку намагаються перевірити, чи зброя і повітряна база будуть нормально співпрацювати під час польоту», - пояснив неназваний співрозмовник CNBC, додавши, що наступний етап випробувань відбудеться в 2019 році.

Тоді російські військові перейдуть до запуску тестових ракет з борту Міг-31. Кремль розраховує поставити протисупутникову розробку на озброєння вже в 2022 році.

«На мою думку, наскільки я розумію, це, вірогідно, протисупутникова система. Здається, вона надає можливості, які їм хотілося б мати», - сказав директор російського «Проекту ядерних сил» Павло Подвиг, зауваживши, що Китай і США також розробили подібні системи озброєння.

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«Концепція кінетичних протисупутникових озброєнь, які можна запускати з повітря, на слуху вже досить довго. І кроки в цьому напрямку в останні роки демонстрували Китай, Росія і ми», - сказав директор проекту ракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень Томас Карако, розглядаючи фото російської ракети.

Експерт засумнівався, що Москва дійсно у найближчі роки збудує для своєї армії таку зброю.

«Зважаючи на те, що росіяни випускали безліч сенсаційних прес-релізів про нові іграшки Путіна, варто дивитися на речі з певним скепсисом», - пояснив Карако.