Globe and Mail: Росія почне конфлікт з Україною в Азовському морі й вийде з Донбасу

Завершивши війну на українському сході, у Кремля з’явиться аргумент для скасування санкцій, а новий конфлікт дозволить і далі ослаблювати Київ.

Краще будувати мости, ніж стіни – теза, яка стала мантрою у нинішні часи поділів. Але президент Росії Володимир Путін створив міст, який став справжньою стіною.

Відомий як «Кримський міст», він сполучає материкову Росію з окупованим Кримом, який оточує територія і акваторія України. Його забезпечення всім необхідним було надзвичайно дорогим до цього часу.

Про це пише Globe and Mail, нагадуючи, що Путін особисто відкрив міст у травні цього року, проїхавши всі 19 кілометрів його протяжності за кермом вантажівки. Хоч будівництво виявилося дорожчим, ніж планувалося і обійшлося Москві в 4 мільярди доларів, роботи були завершені вчасно.

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Лише це підкреслило, наскільки велику роль для Путіна грає цей міст, збудувати який він доручив своєму другу юності олігарху Аркадію Ротенбергу. Роздута вартість проекту і його надзвичайне політичне значення для російського автократа пояснює, чому всі спроби натиснути на Росію і змусити її повернути Крим під контроль України зазнають невдачі. Підтримка окупації українського півострова – це єдина річ, в якій Путін і його запеклий ворог Олексій Навальний сходяться в думках. Якщо російський президент поверне Крим законному власнику, це стане фатальним знаком про його слабкість, політичним самогубством.

Рівно так само, як міст сполучає російську територію з Кримом, він відділяє Азовське море від Чорного, пролягаючи через вузьку Керченську протоку. Азовське море найбільш мілке у світі. Це робить його дуже не простою акваторією для судноплавства. Але попри це, через два азовські порти Україна експортує свою сталь і аграрну продукцію. Тепер сама структура мосту через Керченську протоку обмежує рух суден, які вищі за 33 метри. І це вже обмежило транспортування з України через азовські порти на приблизно 25%.

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Немає жодного сумніву, що для Росії Кримський міст став важливим національним активом. Атака на міст буде атакою проти самого Путіна, його режиму і його престижу. І це, без сумніву, він став ціллю для всіх ворогів Росії в Україні: офіційних і не офіційних. Російський автократ захищає цей свій актив за допомогою підконтрольної лише йому національної гвардії, якою командує його колишній особистий охоронець Віктор Золотов. Останній звітує напряму президенту, а не Міністру оборони РФ. Москва йде на дуже неординарні кроки, щоб захистити міст від ударів з повітря, моря чи з-під води. Вона розмістила на окупованому півострові ракети С-400, а озброєні водолази постійно чергують і стежать, щоб ніхто не спробував нашкодити об’єкту. Підводні і повітряні безпілотники теж застосовують, щоб виявити ворожі спроби нападу. На думку канадського видання, саме тому російські військові зупиняють і обшукують будь-яке судно, яке прямує з України. Однак, ці дії шкодять українським портам в Азовському морі. Держдепартамент США вже наголосив, що поведінка Росії – це «квазіблокада», яка порушує міжнародні норми і націлена «дестабілізувати Україну».

Економічна шкода для України – це вторинна, але важлива роль Кримського мосту. Це черговий приклад гібридних тактик Росії, яка намагається не знищити ворога, а максимального його ослабити. Москва також провела військові навчання в акваторії, яка насправді належить Україні. Але чим більша напруга, тим вигідніше Кремлю, який хоче створити нову зону конфлікту на заміну Донбасу, де вже п’ятий рік триває війна малої інтенсивності.

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Для Росії також важливо, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО. А конфлікт у Азовському морі породить ще одну територіальну суперечку. Альянс не надає членство країнам, у яких є міжнародні суперечки щодо територій і заморожені конфлікти. Путіну потрібен простір для того, щоб домовитися із Заходом про ті частини України, де триває війна, зокрема, через виконання Мінських угод. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вересні заявила: «Поки Мінські угоди не будуть виконані або не буде досягнуто прогресу в їхньому виконанні, ми не будемо розглядати питання скасування санкцій проти Росії». Важливий момент: канцлер сказала, що «прогресу» достатньо, щоб скасувати санкцій. І при цьому жодним словом не згадала Крим.

Путіну дуже важливо позбутися економічного тиску Заходу. Скорочення фінансів змусило його підняти пенсійний вік на 5 років. Це викликало невдоволення росіян. «Ми не хочемо померти на роботі» - таким було гасло останніх протестів проти пенсійної реформи, у яких брали участь не лише міський середній клас чи інтелігенція, а й прості «роботяги».

Олігархи теж страждають від санкцій. Їм довелося продати свої дорогі іноземні приватні літаки. Федір Достоєвський називав людей «невдячними двоногими тваринами». Тож, без сумніву, в колах російських олігархів точно є ті, хто тепер скоса дивиться на Путіна.

Зважаючи на все це, Кримський міст – частина політичної гри російського автократа. Він не лише дозволяє закріпитися в Криму, а й допомагає посилити конфлікт з Україною в Азовському морі, завдяки якому можна буде зіграти миротворця в Донецьку. Бажаючи добитися скасування санкцій, Путін спробує влаштувати «атаку шармом». Але треба пам’ятати: це все одно атака.