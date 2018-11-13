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Стало відомо, коли вийде фінальний сезон «Гри престолів» (відео)

20:36, 13 листопада 2018
Світ
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Фінальний сезон "Гри престолів" стартує у квітні наступного року / скріншот

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Про це повідомляється в тизері, опублікованому в офіційному Twitter серіалу.

Нагадаємо, "Гра престолів" (англ. Game of Thrones) - американський телесеріал в жанрі фентезі, заснований на циклі романів "Пісня льоду та полум'я" Джорджа Р. Р. Мартіна.

Знімається під керівництвом Девіда Беніоффа та Дена Вайса для кабельного телеканалу HBO.

Прем'єра першого сезону в США відбулася 17 квітня 2011 року; 27 серпня 2017 року повністю показано сім сезонів.

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Теги: #серіали#Гра престолів