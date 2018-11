Стало відомо, коли вийде фінальний сезон «Гри престолів» (відео)

Заключний сезон культового серіалу американської телемережі HBO «Гра престолів» вийде у квітні 2019 року.

Про це повідомляється в тизері, опублікованому в офіційному Twitter серіалу.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH