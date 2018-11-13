Стало відомо, коли вийде фінальний сезон «Гри престолів» (відео)
20:36, 13 листопада 2018Світ
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Персонажі культової фентезійної саги повернуться на екрани навесні.
Фінальний сезон "Гри престолів" стартує у квітні наступного року / скріншот
Заключний сезон культового серіалу американської телемережі HBO «Гра престолів» вийде у квітні 2019 року.
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Про це повідомляється в тизері, опублікованому в офіційному Twitter серіалу.
Every battle.— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 листопада 2018 р.
Every betrayal.
Every risk.
Every fight.
Every sacrifice.
Every death.
All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH
Нагадаємо, "Гра престолів" (англ. Game of Thrones) - американський телесеріал в жанрі фентезі, заснований на циклі романів "Пісня льоду та полум'я" Джорджа Р. Р. Мартіна.
Знімається під керівництвом Девіда Беніоффа та Дена Вайса для кабельного телеканалу HBO.
Прем'єра першого сезону в США відбулася 17 квітня 2011 року; 27 серпня 2017 року повністю показано сім сезонів.
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