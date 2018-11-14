У Росії висміяли Ілона Маска за «відсталі» технології

Російські вчені стверджують, що будують ракету, здатну долетіти до Марса і навіть далі.

Росія будує ракету з ядерним двигуном, яку можна буде використати для космічних місій на Марс і за його межами. Про це заявив голова «Дослідного центру імені М. В. Келдиша» Володимир Кошлаков.

За його словами, ракета зможе приземлитися на Марсі, а потім знову вилетіти в космос вже через 48 годин, пише Newsweek. Кошлаков, який спеціалізується на теплопередачі і математичному моделюванні, каже, що російські вчені працювали над ракетою з ядерним двигуном з 2009 року. За його словами, у ній використовується «унікальна» система тяги, яка до цього часу була лише фантастикою.

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«Місія на Марс можлива у дуже недалекому майбутньому. Але це не самоціль. Наші двигуни можуть стати основою для цілої низки космічних місій, які зараз здаються науковою фантастикою», - сказав російський вчений, додавши, що чіткого графіка готовності неймовірної ракети немає.

«Багаторазове використання – це пріоритет. Ми повинні розробити двигуни, які не будуть потребувати налаштування чи ремонту частіше, ніж раз на 10 польотів. Також через 48 годин приземлення з космосу ракета повинна бути готовою до нового польоту. Це те, чого потребує ринок», - пояснив Кошлаков.

За його словами, ядерні ракети зможуть доставляти астронавтів в потрібні точки швидше, ніж будь-який інший космічний апарат з тих, які зараз в розробці. Нові дослідження на мишах показали, що тривалі космічні подорожі будуть мати серйозні наслідки для здоров’я. І тому вчені говорять про те, щоб відкласти міжпланетні польоти людей. Кошлаков же каже, що системи, які російські вчені розробляють зараз, «особливо перспективні у міжорбітальних і міжпланетних польотах».

Адже, як стверджує він, ядерна ракета може долетіти до Місяця за кілька днів, а до Марсу – за сім чи вісім місяців.

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«Джерелом енергії в ракеті став ядерний реактор, який нагріває робочу рідину. Нагріта рідина потрапляє в турбіну. Крутячи турбіну ми генеруємо електричний струм, який потрібний для роботи космічного корабля в цілому і електрично-плазматичних двигунів зокрема. Тяговий електроплазмовий двигун – рушійна сила космічного корабля як транспортної системи», - пояснив Кошлаков роботу російського винаходу.

При цьому, він назвав США головним російським конкурентом. А винахідника і бізнесмена Ілона Маска він розкритикував за використання «застарілих технології», яким не місце в майбутньому космічних подорожей.

«Маск створив свою ракету на основі старих, давно розроблений і використаних двигунів. Він діяв як підприємець: взяв готове, випробував рішення і успішно його застосував», - сказав Кошлаков.