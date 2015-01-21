Китай назвав гендерний дисбаланс у країні "найсерйознішим" у світі

Китайські органи охорони здоров'я в середу, 21 січня, назвали гендерний дисбаланс серед новонароджених "найбільш серйозним і тривалим" у світі. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Гендерний дисбаланс у КНР є прямим наслідком політики "одна сім'я - одна дитина", відзначає агентство. Багато вчених кажуть, що через таку політику країна переживає демографічну кризу, і підкреслюють необхідність відмовитися від усіх обмежень у сфері планування сім'ї.

В останні роки через проведення політики обмеження народжуваності в Китаї виник дефіцит новонароджених дівчаток. Сім'ї, яким дозволяється народження однієї дитини, роблять свій вибір на користь хлопчиків. Від дівчаток почали позбавлятися за допомогою абортів, а в разі їх народження батьки здають доньок до притулку або кидають на вулиці. Число таких випадків в Китаї зростає, і в результаті щороку через аборти близько мільйона дівчаток не народжуються, а десятки тисяч виявляються кинутими.

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Згідно зі статистикою, на даний час на 118 новонароджених хлопчиків припадає близько 100 дівчаток, у той час як середній світовий показник становить 103 до 107.

"У нашій країні найбільш серйозний гендерний дисбаланс, який є найбільш тривалим і впливає на найбільшу кількість людей", - йдеться в заяві Національної комісії з питань охорони здоров'я і планування сім'ї.

У зв'язку з цим комісія має намір активізувати нагляд за визначенням статі плоду, що заборонено в Китаї. Крім того, у відомстві визнали, що жінки передавали зразки крові за кордон, щоб визначити стать своїх майбутніх дітей для отримання прибутку в майбутньому.

"Це ще більше посилює гендерний дисбаланс у структурі народжуваності в нашій країні", - йдеться в повідомленні Національної комісії.

Дослідники попереджають, що посилення гендерного дисбалансу може призвести до нестабільності, оскільки все більше чоловіків не одружуються, що підвищує ризик антисоціальної та агресивної поведінки.

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Нагадаємо, політика однієї дитини на одну сім'ю була введена в Китаї в 1970-х роках. Політика обмеження народжуваності (або планування сім'ї, як її називають у Китаї в останні роки) призвела, за оцінками експертів, до більш збалансованого розвитку в найчисленнішій країні світу, послабила проблему дефіциту ресурсів, однак призвела до старіння населення.

Наприкінці 2013 року Китай послабив обмеження в галузі планування сім'ї, дозволивши сім'ям мати двох дітей за умови, що один з подружжя є єдиною дитиною у своїх батьків. Критики, однак, стверджують, що цього недостатньо, щоб виправити суттєві негативні наслідки для економіки та суспільства.

Раніше в цьому місяці державні ЗМІ повідомляли, що через рік після ослаблення обмежень, набагато менше людей, ніж очікувалося, звернулися за дозволом на народження другої дитини.