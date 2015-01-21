Китай назвав гендерний дисбаланс у країні "найсерйознішим" у світі

17:56, 21 січня 2015
Світ
1132 0

В останні роки через проведення політики обмеження народжуваності в Китаї виник дефіцит новонароджених дівчаток.

REUTERS

Китайські органи охорони здоров'я в середу, 21 січня, назвали гендерний дисбаланс серед новонароджених "найбільш серйозним і тривалим" у світі. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Гендерний дисбаланс у КНР є прямим наслідком політики "одна сім'я - одна дитина", відзначає агентство. Багато вчених кажуть, що через таку політику країна переживає демографічну кризу, і підкреслюють необхідність відмовитися від усіх обмежень у сфері планування сім'ї.

В останні роки через проведення політики обмеження народжуваності в Китаї виник дефіцит новонароджених дівчаток. Сім'ї, яким дозволяється народження однієї дитини, роблять свій вибір на користь хлопчиків. Від дівчаток почали позбавлятися за допомогою абортів, а в разі їх народження батьки здають доньок до притулку або кидають на вулиці. Число таких випадків в Китаї зростає, і в результаті щороку через аборти близько мільйона дівчаток не народжуються, а десятки тисяч виявляються кинутими.

Читайте такожУкраїна випередила Росію в рейтингу гендерної рівності, але поступилася африканським країнам

Згідно зі статистикою, на даний час на 118 новонароджених хлопчиків припадає близько 100 дівчаток, у той час як середній світовий показник становить 103 до 107.

"У нашій країні найбільш серйозний гендерний дисбаланс, який є найбільш тривалим і впливає на найбільшу кількість людей", - йдеться в заяві Національної комісії з питань охорони здоров'я і планування сім'ї.

У зв'язку з цим комісія має намір активізувати нагляд за визначенням статі плоду, що заборонено в Китаї. Крім того, у відомстві визнали, що жінки передавали зразки крові за кордон, щоб визначити стать своїх майбутніх дітей для отримання прибутку в майбутньому.

"Це ще більше посилює гендерний дисбаланс у структурі народжуваності в нашій країні", - йдеться в повідомленні Національної комісії.

Дослідники попереджають, що посилення гендерного дисбалансу може призвести до нестабільності, оскільки все більше чоловіків не одружуються, що підвищує ризик антисоціальної та агресивної поведінки.

Читайте такожApple і Facebook будуть платити своїм співробітницям за яйцеклітини

Нагадаємо, політика однієї дитини на одну сім'ю була введена в Китаї в 1970-х роках. Політика обмеження народжуваності (або планування сім'ї, як її називають у Китаї в останні роки) призвела, за оцінками експертів, до більш збалансованого розвитку в найчисленнішій країні світу, послабила проблему дефіциту ресурсів, однак призвела до старіння населення.

Наприкінці 2013 року Китай послабив обмеження в галузі планування сім'ї, дозволивши сім'ям мати двох дітей за умови, що один з подружжя є єдиною дитиною у своїх батьків. Критики, однак, стверджують, що цього недостатньо, щоб виправити суттєві негативні наслідки для економіки та суспільства.

Раніше в цьому місяці державні ЗМІ повідомляли, що через рік після ослаблення обмежень, набагато менше людей, ніж очікувалося, звернулися за дозволом на народження другої дитини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter