У Китаї побудували величезне крижане місто з різнокольоровими замками (фото)

15:44, 04 січня 2015
Світ
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У понеділок, 5 січня, розпочнеться 31-й Харбінський міжнародний фестиваль снігу і льоду.

REUTERS

Відвідувачі вже можуть прийти і подивитися на роботи майстрів зі всього світу. Скульптори створили з льоду цілі замки і фантастичні міста.

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Крижані скульптури вночі освітлені різноколірними вогнями.

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