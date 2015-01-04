У Китаї побудували величезне крижане місто з різнокольоровими замками (фото)
15:44, 04 січня 2015Світ
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У понеділок, 5 січня, розпочнеться 31-й Харбінський міжнародний фестиваль снігу і льоду.
REUTERS
Відвідувачі вже можуть прийти і подивитися на роботи майстрів зі всього світу. Скульптори створили з льоду цілі замки і фантастичні міста.
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Крижані скульптури вночі освітлені різноколірними вогнями.
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