У Грузії аджику визнали культурною спадщиною
У Грузії аджику визнали елементом нематеріальної культурної спадщини. Новий статус національної страви закріпило Грузинське агентство з охорони культурної спадщини.
Так, пам’яткою нематеріальної спадщини стала саме технологія виготовлення «абхазької солі та мегрельської аджики», пише Громадське з посиланням на Законодавчий вісник Грузії.
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Аджика — гостра ароматна пастоподібна маса, яку готують з перцю, часнику та пряних трав. Зазвичай страва має червоний колір, однак також зустрічається і в зеленому варіанті через використання іншого перцю.
Раніше Грузинське вино потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найбільш древнє.