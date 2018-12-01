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У ЄС планують призупинити угоду про партнерство з Росією

15:24, 01 грудня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в опублікованому проекті доповіді Європарламенту, присвяченому відносинам з Росією, повідомляє ТСН.

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Згідно з документом у березні наступного року відбудеться розгляд питання та голосування.

"Європарламент вважає, що дію УПС має бути припинено. Відносини Росії та ЄС мають бути переформатовані і продовжуватися лише за тими напрямами, які необхідні і представляють взаємний інтерес для гарантування безпеки і мирного європейського порядку", - йдеться в документі.

У проекті доповіді також йдеться про те, що "Північний потік-2" підвищує залежність ЄС від російського газу і, що країни ЄС мають "бути готові до введення нових санкцій, зокрема персональних обмежень, у відповідь на російські дії".

Як повідомляв УНІАН, майже 100 євродепутатів виступили за нові санкції проти РФ через напад на українські судна.

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Теги: #Росія#Євросоюз