Генсек НАТО вимагає від Росії дотримуватися ракетного договору зі США

За словами Столтенберга, Росія сконструювала нову ракетну систему 9М729, яка може вразити європейські міста.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Російська Федерація має негайно зробити кроки для забезпечення повного дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

За словами Столтенберга, під час засідання глав МЗС країн-членів НАТО обговорюватиметься договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. «Ця угода ліквідувала цілу категорію зброї, але ця угода зараз під загрозою з боку Росії», - підкреслив він.

Генсекретар НАТО зауважив, що «РФ сконструювала, виробила та розмістила нову ракету (російська ракетна система 9М729 – УНІАН), вона мобільна та виявити її важко. Вона має ядерну спроможність і може досягти європейських міст».

Він відзначив, що США повністю дотримуються ракетного договору. «В Європі немає нових ракет США, але є нова російська ракета. РФ повинна негайно зробити кроки для забезпечення повного дотримання угоди у прозорий спосіб, що піддається верифікації», - наголосив Столтенберг.

За словами генсека, НАТО рішуче відстоює контроль над озброєннями для забезпечення більшої безпеки. «Ми шукаємо діалогу з Росією і націлені на покращення наших стосунків, але для цього РФ має повністю дотримуватись міжнародних зобов’язань», - констатував він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Він підкреслив, що Росія порушила умови цього договору. Договір покликаний сприяти обороні США та їхніх союзників в Європі й на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти і використовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня Столтенберг заявив, що Росія порушує договір щодо РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.

В Євросоюзі вважають, що цей договір має важливе значення для європейської і глобальної безпеки, а тому пропонують США і РФ зберегти дію договору.

В ЄС зауважують, що договір РСМД сприяв завершенню «холодної війни» і гонки озброєнь і є «одним зі стрижнів архітектури системи європейської безпеки» після набрання чинності 30 років тому.