Wall Street Journal: Росія готує серйозні проблеми для США в Латинській Америці

Москва посилює свою присутність в міжнародних інститутах регіону, а також поширює свою пропаганду іспанською мовою.

Захід був стривожений, коли Росія пішла на ескалацію конфлікту з Україною минулого місяця, захопивши три українські судна.

Російська сторона влаштувала атаку всупереч угоді від 2003 року, яка дозволяє українським кораблям без перешкод проходити через Керченську протоку.

Цей зухвалий наступ став нагадуванням про те, що Володимир Путін готовий відновити Холодну війну лише задля зміцнення своєї хватки на Кремлі, пише Wall Street Journal. Однак, його амбіції зовсім не обмежуються Європою і Близьким Сходом. В Латинській Америці триває повзуча інтервенція Москви, націлена на завдання удару інтересам США через дестабілізацію ліберальної демократії.

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Відмова президента Дональда Трампа зустрічатися з Володимиром Путіним під час саміту G20 в Буенос-Айресі послала правильний сигнал несхвалення. Але потрібна сильніша політика США, зокрема в Західній півкулі. Применшувати російську загрозу в Латинській Америці стало модно. Деякі зусилля Кремля й справді були провальними. Reuters підрахував, що російська державна компанія «Роснефть» позичила Венесуелі 17 мільярдів доларів з 2006 року. Але Росія не отримала обіцяні поставки венесуельської нафти від державної компанії PdVSA. Але водночас Каракас сплачує свої борги перед Китаєм. Олігарх Ігор Сєчін, який контролює «Роснефть» минулого тижня вирушив у Венесуелу, щоб поговорити з диктатором Ніколасом Мадуро.

Однак, Путін наполегливий і хитрий. У свідченнях перед Комітетом Сенату США з питань збройних сил у лютому голова південного командування адмірал Курт Тілл застеріг, що «зростання російської ролі в нашій півкулі особливо непокоїть, зважаючи на її розвідувальні і кібер-можливості». Він також попередив, що Москва спробує підірвати міжнародну стабільність і порядок, а також «дискредитувати демократичні інститути». Перед відставкою минулого місяця Тілл наголосив, що Куба, Нікарагуа і Венесуела «розширили портовий і логістичний доступ» для Росії, що відкриває перед нею можливість добитися постійної військової присутності в регіоні.

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«Якщо лишити все без уваги, російський доступ і розміщення можуть призвести до перетворення Росії з регіональної проблеми на критичну загрозу для США вдома», - наголосив адмірал.

Не менш тривожить те, як Росія використовує пропаганду в якості зброї. Москва вкладає великі гроші у власні іспаномовні ЗМІ для організації кампаній впливу і поширення антиамериканських настроїв у регіоні.

Видання також вказує на спроби Росії проникнути в західні інститути. Зокрема, минулого місяця вона намагалася поставити на чолі Інтерполу свою людину. Але кандидатуру Олександра Прокопчука не схвалили в останній момент. Якби він очолив організацію, це дозволило б Кремлю переслідувати своїх критиків по всьому світі. Втім, у Гватемалі підтвердять, що це не єдиний такий випадок. Адже кремль отримав доступ до органу ООН, який називається «Міжнародна комісія проти безкарності в Гватемалі». Завдяки цьому, зокрема, режим Путіна переслідує сім’ю свого критика з Калінінграду Ігора Біткова, який втік в латиноамериканську країну. Тепер міжнародна організація допомагає Кремлю засудити його.