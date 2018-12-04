CBC: Україна просить Канаду оновити тренувальну місію для українських військових

На думку українського посла, після останніх російських провокацій збільшення зусиль з підвищення боєготовності українських солдатів буде цілком виправданим.

Україна просить Канаду оновити місію з військової підготовки українських солдатів. Зокрема, пропонується перевести тренування на абсолютно новий рівень нагальності на тлі зростання напруги у конфлікті з Росією.

Про це повідомляє канадський телеканал CBC, нагадуючи, що відправка до 200 канадських солдатів в Україну для проведення тренувань очікується в березні. Нещодавній напад російських сил на українські кораблі в Керченській протоці відбився на саміті G20 в Аргентині. Зокрема, президент США Дональд Трамп відмовився проводити пряму зустріч з російським автократом Володимиром Путіним.

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Москва захопила три українські судна і їхній екіпаж у водах поблизу анексованого російською армією Криму. Напруга в регіоні, зокрема в Керченській протоці, зростала місяцями. І, на думку посла України в Канаді, вона не розсіється найближчим часом.

«Всі ці провокації Росії дають хороший привід для посилення того, що ми вже робимо», - сказав український посол Андрій Шевченко.

«Ми чекаємо і сподіваємося, що Канада оновить свою операцію Unifier. Це чудова тренувальна операція, яку Канада проводить в Україні», - додав він.

Тренувальну програму розпочав попередній канадський уряд консерваторів після російської анексії Криму в 2014 році. В результаті канадські військові підготували близько 8 тисяч українських солдатів, покращивши їхні тактичні бойові навички, а також вміння виявляти бомби і надавати медичну допомогу.

Тренувальну операцію взяла під своє крило «Міжнародна спільна комісія», в яку входять Канада, Україна, Велика Британія і США. Це не місія НАТО, але її мета наблизити українські збройні сили до стандартів західних армій. На думку українського посла в Канаді, існують політичні умови, які вимагають збереження канадської присутності в країні через наближення виборів.

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«Наступний рік буде дуже важливим для України. У нас пройдуть президентські і парламентські вибори. Я б сказав, це буде нагода вивчити, як Росія збирається втручатися у політику інших країн», - пояснив Шевченко.

За його словами, Київ хоче «поділитися досвідом протистояння проти російського втручання із західними друзями». Ліберальний уряд в Канаді поки нічого не сказав про те, чи збирається він оновити тренувальну місію в Україні. Це питання в Оттаві будуть розглядати впродовж зими.

За словами головного командира канадської армії генерала Джонатана Венса, події в Керченській протоці і запровадження в Україні воєнного стану «не буде мати негайного впливу на нашу місію». Однак, він зауважив, що посилення напруги з Росією буде враховане канадськими політиками.

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«Це безумовно буде взято до уваги в той час, як уряд розглядає майбутнє своєї присутності в Україні. Це може змінити динаміку на урядовому рівні в Україні. Вибори наближаються. Воєнний стан запроваджений. Все це буде мати вплив на Україну», - сказав канадський генерал.

Аналітики американського аналітичного центру «Інститут досліджень війни» у своєму свіжому звіті вказали, що ескалація в Керченській протоці – це частина «більш широкої кампанії Кремля з випробування меж толерантності до його агресії і з визначення уразливих місць в США і НАТО».