Прем'єр Британії: відмова від угоди щодо Brexit призведе до втрати стабільності в країні

Тереза Мей не планує переносити парламентське голосування за Brexit, заплановане на вівторок, 11 грудня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей попередила парламентаріїв, що відмова схвалити погоджений з Брюсселем варіант Brexit призведе до втрати стабільності в країні, а також спровокує загрозу дострокових виборів або повне скасування "брексита".

"Сподіваюся, люди розуміють - коли я кажу, що в разі провалу операції [з Євросоюзом] ми опинимося в незвіданих водах, я щиро вірю й насправді боюся того, що це відбудеться", - сказала Мей у розмові з газетою Daily Mail, передає Бі-Бі-Сі.

"Країна опиниться в підвішеному стані - і ризик залишити Євросоюз без угоди або не залишити його взагалі стане цілком реальним", - продовжила вона.

Одночасно прес-служба прем'єр-міністра назвала такими, що не відповідають дійсності повідомлення газет, які стверджують, що Мей планує перенести парламентське голосування за Brexit, заплановане на вівторок, 11 грудня.

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Про такий варіант розвитку подій написала, зокрема, газета Times. Вона стверджує, що соратники нібито просять Мей ще раз обговорити з Брюсселем умови угоди, оскільки не готові голосувати за неї в такому вигляді. Газета також стверджує, що деякі міністри готові провести повторний референдум про вихід Британії з ЄС.

Домовленість з Євросоюзом, про яку йде мова, була досягнута Терезою Мей ще місяць тому, проте її ще повинен схвалити британський парламент.

Найбільш суперечлива частина угоди - питання про єдиний сухопутний кордон Сполученого Королівства з ЄС, що пролягає між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.

Наразі цей кордон існує чисто номінально. Таке положення встановлене історичною Угодою Страсної п'ятниці 1998 року, що поклала край збройному конфлікту в Північній Ірландії.

В угоді про умови Brexit говориться, що якщо сторони не досягнуть інших домовленостей, то на всій території Сполученого Королівства будуть діяти митні правила ЄС, а в Північній Ірландії - і інші європейські норми.

Критики, безвідносно до свого відношенню до Brexit, вказують, що ця пропозиція по суті відділяє Північну Ірландію від решти території країни, позбавляє Лондон можливості домагатися власних торговельних угод із третіми країнами й змушує його виконувати майже всі рішення європейських керівних органів, не маючи ніякого впливу на їх прийняття.

Британський уряд схвалив проект угоди про умови виходу з ЄС 15 листопада, після чого кабінет залишили кілька його членів, в тому числі міністр з "брекситу" Домінік Рааб.

Однак опозиція і безліч членів правлячої Консервативної партії заявили, що не готові підтримати таку угоду. Зокрема, комітет палати громад з Brexit заявив, що у разі схвалення угоди країна зробить крок у невідомість.