У Сербії заговорили про військове вторгнення в Косово у відповідь на створення армії

Белград хоче скликати надзвичайне засідання Радбезу ООН через рішення Приштини створити армію.

У Сербії говорять про можливість збройного вторгнення в Косово після того, як парламент напіввизнаної республіки схвалив рішення про створення власної армії.

Офіційний Белград назвав крок «прямою загрозою миру і стабільності в регіоні», а в НАТО назвали косовське рішення «невчасним». При цьому в альянсі закликали сторони до діалогу, - пише The Guardian.

Сьогодні парламент Косово за участі 107 із 120 депутатів ухвалив три законопроекти, які передбачають розширення чисельності Сил безпеки республіки, яка сьогодні складається з 4 тисяч бійців. При цьому, рішення передбачають переформатування їх в регулярну, але легко озброєну армію. Політики, які представляють спільноту етнічних сербів, бойкотували голосування.

У Сербії ж наполягають, що нова армія Косово порушує резолюцію ООН, яка зупинила війну регіону за незалежність у 1998-1999 роках. При цьому, в Белграді прямо заявили, що можуть відповісти військовим вторгненням у сепаратистську провінцію. Прем’єр-міністр Ана Брнабич сказала, що це «один зі сценаріїв, які зараз на столі».

Читайте такожПрезидент Сербії піде до Путіна за порадою через загострення ситуації в Косово

Сьогодні також радник президента Сербії Нікола Селакович заявив, що країна може відправити свої Збройні сили в Косово або оголосити регіон окупованою територією. Міністр закордонних справ Івіца Дачич прокоментував, що буде добиватися скликання надзвичайної сесії Ради безпеки ООН через рішення Приштини. У свою чергу, сербський президент Александар Вучич відвідав розташування сербських військ на кордоні з Косово, щоб «зіграти м’язами». Якщо Сербія наважиться на військову інтервенцію в Косово, це буде означати, що її армії доведеться зіштовхнутися з тисячами миротворців НАТО включно з солдатами США, які базуються в Косово з 1999 року.