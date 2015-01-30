ЗМІ: У Челябінську поліція звинуватила організаторів пікету металургів перевезенні ядерної зброї

Про це пише місцеве агентство Доступ.

"Вранці 30 січня я вийшла з квартири, а через 50 хвилин повернулася по плакати, проте замки виявилися залиті клеєм. Ми вирішили, що намалюємо нові дорогою до Челябінська. На трасі автомобіль зламався, і ми викликали іншу машину. В районі Міаса нас зупинили три наряди ДПС. Спочатку поліцейські повідомили, що автомобіль за орієнтуванням перевіряється на викрадення. Ми викликали іншу машину, але нам заборонили виїжджати, тому що автомобіль перевіряють на наявність наркотиків. Далі нас привезли в міаський відділ поліції, де співробітник в цивільному повідомив, що в нашій машині перевозиться атомна бомба. Після двох годин дня нас відпустили", - розповіла голова руху "За права робітників" Марина Воробйова.

Читайте такожУ Челябінську Міккі Маус і Лунтик побили агресивного водія (відео)Дані обставини завадили колишнім металургам провести пікет, за словами представників компартії, погоджений з адміністрацією Челябінська і призначений на 12.00.

На Алоє Полє прийшли тільки представники КПРФ, що виступають на підтримку металургів, і представники "Народного визвольного фронту", яких Воробйова в телефонній розмові з кореспондентом агентства назвала "провокаторами".