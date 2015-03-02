ЗМІ: Чехія продала Росії сучасну американську зброю

Про це пише Новий час з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

За даними видання, мова йде про американські автомати типів Bushmaster 90705, 90838 i 90899, DPMS RFA 3-3G2, німецькі Heckler-Koch та пістолет Sig Sauer.

Згідно з повідомленням, офіційно ця зброя поставлялася для продажу в мисливських магазинах Росії, проте її використовують спецпідрозділи багатьох країн, у тому числі американська Delta Force.

"Якщо воно буде використано на сході України, то Кремль зможе стверджувати, що Вашингтон таємно постачає зброю українцям, з якого вбивають мирних жителів", - припустили у виданні.

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У свою чергу представник Єврокомісії П'єр-Арно Лоттон, який стежить за дотриманням ембарго на поставки зброї Росії, зазначив, що чехи не обов'язково його порушують, оскільки можуть постачати зброю за контрактами, підписаними до 1 серпня 2014 року, коли ще не діяла заборона.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що рішення про надання Сполученими Штатами Америки оборонного озброєння Україні готове на 99%.