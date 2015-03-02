Франція витратить майже мільярд євро на боротьбу з тероризмом

Про це заявив міністр фінансів країни Мішель Сапен в інтерв'ю радіостанції RTL, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro. За словами чиновника, посилення заходів безпеки обійдеться Франції у близько 940 млн євро.

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Як зазначив Мішель Сапен, після січневих терактів в Парижі були взяті під посилену охорону релігійні установи, магазини, громадський транспорт і редакції, що, в свою чергу, вимагає посиленої мобілізації поліції і військових.

"Всі оприлюднені восени рішення по боротьбі з тероризмом, такі як збільшення підрозділів поліції, залучення нових фахівців для ведення обліку терористів і їхніх джерел фінансування, створення додаткових підрозділів в поліції або армії та нової громадянської служби, будуть коштувати бюджету 940 млн євро", - сказав Мішель Сапен.

Як зазначив міністр, "всі ці нові витрати будуть компенсовані за рахунок зростання нових видів економічної діяльності".

Нагадаємо, жертвами терористичних атак у Франції з 7 по 9 січня стали 17 осіб. Двох підозрюваних у скоєнні теракту в редакції Charlie Hebdo, братів Шерифа і Саїда Куаші, вбили під час поліцейської операції. Терорист, який захопив заручників у магазині в паризькому районі Порт-да-Вінсен, був застрелений під час штурму, але загинула і частина заручників.