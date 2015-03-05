У США сотні автомобілів застрягли на трасах через снігопад, влада задіяла Нацгвардію

За даними метеорологів, за останні кілька годин в ряді районів Кентуккі товщина снігового покриву досягла близько 55 см. Губернатор штату оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації. Допомогу автомобілістам, багато з яких стоять на трасі вже більше 12 годин, надають бійці Національної гвардії, повідомляє ТАСС.

Американські авіакомпанії в четвер скасували через снігову бурю понад 3,5 тис. авіарейсів. Сильніше інших порушена робота аеропортів Нью-Йорка, Вашингтона та Філадельфії.

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За словами метеорологів, у зоні негоди на сході країни опинилися близько 90 млн людей - майже третина населення США. Снігопади і крижані дощі обрушилися навіть на південні штати, де таке трапляється дуже рідко.

У багатьох штатах закриті школи і державні установи. Влада просить людей бути обережними і по можливості утримуватися від поїздок на особистому автотранспорті.