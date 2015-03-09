Сьогодні Європарламент розпочне обговорення вбивства Нємцова та стану демократії в РФ

Сьогодні у Страсбурзі відкривається пленарна сесія Європарламенту (ЄП), серед головних тим, які належить обговорити депутатам, - вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова у Москві і стан демократії в Росії, передає ТАСС.

"Парламентарії в середу у другій половині дня за участю верховного представника Євросоюзу у закордонних справах і політику безпеки Федеріки Могеріні обговорять вбивство російського опозиційного лідера Бориса Нємцова і загальний стан демократії в РФ, - повідомили у прес-службі ЄП. - Народні обранці, швидше за все, виступатимуть із засудженням того, що євродепутату Сандрі Калнієте (Латвія, член найбільшої Європейської народної партії), яка бажала відвідати похорон Нємцова, відмовили у в'їзді до Росії".

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У Страсбурзі відзначили, що за підсумками даної дискусії у четвер, 12 березня, парламентарії ухвалять резолюцію.

Під час нинішніх дебатів депутати торкнуться теми відносин РФ і ЄС, зокрема, їх економічну складову.

Крім того, на поточній сесії обговорюватиметься і загальна політична ситуація у світі. Так, у середу, 11 березня, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні має відзвітувати перед євродепутатами, представивши ключові напрямки і цілі своєї роботи.

"У проекті доповіді стверджується, що ЄС досі не використав весь свій потенціал, щоб виробити єдину зовнішню політику і систему безпеки, і потребує активнішої і заслуговуючої більшої довіри зовнішньої політики, яка ґрунтується на взаємному осмисленні інтересів і погроз", - відзначили в прес-службі ЄП.

Відповідна резолюція за підсумками дебатів має бути ухвалена у четвер.

Крім того, парламентарії збираються дізнатися у Могеріні про її погляди на відносини ЄС з Лігою арабських держав, зокрема, у сфері контртерористичної взаємодії.

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У вівторок, 10 березня, в ЄП відбудеться голосування по резолюції, яка закликає ввести в країнах співтовариства 10-денну оплачувану відпустку для батьків по догляду за дитиною і визнати жіночі репродуктивні права, зокрема право на законний і безпечний аборт і на контроль над народжуваністю. Подібні документи, присвячені тим чи іншим аспектам гендерної рівності, парламентарії приймають щорічно. Рівне ставлення до чоловіків і жінок є одним з базових прав Євросоюзу, закріпленим у його статутних документах з 1957 року.

У вівторок у Страсбурзі перед депутатами з промовою виступить король Йорданії Абдалла II.

Поточна парламентська сесія завершиться 12 березня.