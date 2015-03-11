НАТО розмістить в Бухаресті командні пункти

Про це заявив міністр оборони Румунії Мірча Душе, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сapital.ro. За його словами, перший командний пункт буде готовий до роботи до 2016 року, а другий - в 2018 році. Що стосується командного центру для сил швидкого реагування в Бухаресті, то він буде готовий вже в червні цього року.

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На саміті НАТО у вересні 2014 року президент Румунії Траян Бесеску зазначив, що у центрі керування в Бухаресті будуть працювати 100-200 офіцерів, які координують маневри іноземних військових груп, які будуть приїжджати по обміну.

У той же час на складах буде накопичено достатньо резервів і військової техніки, необхідної для втручання сил швидкого реагування НАТО, якщо буде така необхідність.

Нагадаємо, під час лютневої зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі було прийнято рішення про створення шести нових командних пунктів у Східній Європіз регіональним штабом в Польщі.