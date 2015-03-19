Туск, Меркель і Олланд домовилися щодо санкцій проти Росії

Про це повідомляє Reuters.

При цьому формальне рішення про продовження санкцій, термін дії яких закінчується в липні, не буде прийматися до саміту Євросоюзу, запланованого на червень, передає Росбалт.

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Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель виступила за прив'язку санкцій щодо Росії до ходу виконання мінських угод по Україні. На її думку, було б неправильним знімати санкції з РФ при виконанні лише перших пунктів домовленостей про врегулювання конфлікту на Донбасі.

У п'ятницю у Брюсселі розпочинає роботу дводенний саміт лідерів країн ЄС. В центрі уваги європейських політиків будуть ситуація в Україні і відносини з РФ.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційною інформацією, серед 28 держав ЄС немає єдності в питанні продовження економічних санкцій проти Росії, термін дії яких закінчується влітку цього року.

Україна домагається від західних партнерів посилення санкцій проти РФ, оскільки вона не виконує досягнутих в лютому Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримці російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн ввели проти Росії санкції.