Авіакатастрофи, що сталися з вини пілотів-смертників

Між тим, в історії авіації вже були випадки, коли пілоти цивільної авіації навмисно відправляли свої літаки в падіння, гублячи десятки, а то й сотні життів, повідомляє сайт DELFI, який підготував добірку таких випадків.

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Так у 1982 році сталася катастрофа Douglas DC-8 в Японії. У ній загинули 24 людини з 166, які знаходилися на борту. Катастрофа сталася через неадекватні дії капітана екіпажу, який намагався відправити літак в падіння, але два інших члени екіпажу завадили йому. В результаті літак сів на мілководді, не долетівши до злітно-посадкової смуги 400 м. Капітан екіпажу не тільки намагався розбити літак, але і під час аварії одним з перших сів в рятувальну шлюпку представившись офісним працівником. Пізніше його вдалося ідентифікувати, але покарання йому вдалося уникнути через неосудність.

19 грудня 1997 року зазнав аварії Boeing-737 під Палембангом, в результаті чого загинули 104 людини, що знаходилися на борту. Літак авіакомпанії SilkAir виконував рейс за маршрутом Тангеранг-Сингапур. Перебуваючи на крейсерській висоті (10 тис. м), з невстановлених причин авіалайнер перекинувся, перейшов у практично вертикальне пікірування і впав у річку Музі в околицях Палембанга. Одна з ключових версій причин катастрофи - самогубство пілота. Примітно, що за 6 хвилин до початку падіння літака припинив роботу мовний самописець. За версією слідства, він був відключений одним з членів екіпажу - імовірно командиром.

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А вже 31 грудня 1999 року розбився Boeing-767 під Нантакетом (США). У цій авіакатастрофі загинули всі 217 осіб. Boeing-767 авіакомпанії EgyptAir, виконуючи рейс за маршрутом Лос-Анджелес-Каїр з проміжною посадкою в Нью-Йорку, розбився в Атлантичному океані в 97 км на південь від острова Нантакет. В ході розслідування були зібрані матеріали, які вказують, що катастрофа була навмисною, а не випадковою. Другий пілот вимкнув двигуни літака, коли командир екіпажу вийшов з кабіни. Командир, який повернувся через деякий час, не зміг врятувати літак через другого пілота, який чинив опір набору висоти.

Катастрофа Embraer 190 в Намібії 29 листопада 2013 року забрала життя 33 осіб. Літак розбився через навмисні дії командира екіпажу, свідчать дані розслідування і розшифровки чорних ящиків. По дорозі в Анголу з кабіни вийшов другий пілот, після чого командир замкнув двері і почав навмисне 3-ступінчасте зниження літака з висоти 11500 м. За словами голови Інституту цивільної авіації Мозамбіку Жуана Абреу, на розшифровці голосового самописця чутні сигнали тривоги і повторювані стукоти в двері, які супроводжувалися вимогами другого пілота пустити його в кабіну.