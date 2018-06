Стали відомі подробиці авіакатастрофи у французьких Альпах

Про це The Guardian повідомили в аеропорту.

За даними видання, лайнер повинен був вилетіти о 9:35 за місцевим часом (11:35 за Києвом), однак фактично він покинув Ель Прат через 20 хвилин, о 9:55, пише Lenta.ru.

Як повідомляє в Twitter репортер The Daily Mirror Енді Лайнс з посиланням на французькі радіостанції, вперше пілот подав сигнал лиха о 10:47. Через 32 хвилини, за його словами, літак зник з радарів.

French radio also reporting the plane disappeared off radar about 32 minutes after first emergency call.