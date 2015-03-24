Стали відомі подробиці авіакатастрофи у французьких Альпах

15:55, 24 березня 2015
Політика
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Пасажирський літак Airbus A-320 авіакомпанії Germanwings, що розбився у французьких Альпах, з нез'ясованих причин затримався в аеропорту Барселони Ель Прат.

REUTERS

Про це The Guardian повідомили в аеропорту.

За даними видання, лайнер повинен був вилетіти о 9:35 за місцевим часом (11:35 за Києвом), однак фактично він покинув Ель Прат через 20 хвилин, о 9:55, пише Lenta.ru.

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Як повідомляє в Twitter репортер The Daily Mirror Енді Лайнс з посиланням на французькі радіостанції, вперше пілот подав сигнал лиха о 10:47. Через 32 хвилини, за його словами, літак зник з радарів.

Le Point зі свого боку зазначає, що літак також запитував у диспетчерів дозволу на екстрене зниження. На думку видання, це може свідчити про те, що в салоні літака сталася розгерметизація.

У той же час, за повідомленням телеканалу Europe1 в Twitter, літак за 10 хвилин знизився на 10 тисяч метрів. Однак це не є різким падінням.

Говорячи про місце катастрофи, Лайнс зазначає, що лайнер розбився неподалік від гірськолижного курорту в населеному пункті Ла Фу-Ало (La Foux d Allos). За його даними, в місцевій гімназії був організований тимчасовий морг для прийому тіл загиблих.

Инфографика: Lenta.ru

Літак, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився на півдні Франції. Спочатку повідомлялося, що на борту літака знаходилися 148 осіб, однак пізніше в Germanwings заявили про 150. За даними ЗМІ, більшість пасажирів є громадянами Німеччини, також там могли знаходитися близько 45 іспанських громадян. За словами президента Франції Франсуа Олланда, живих після катастрофи, найімовірніше, немає.

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