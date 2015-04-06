Якщо Генпрокуратура просить: Держдума РФ готова позбавити недоторканності Іллю Пономарьова

Як передає ТАСС, питання запропоновано розглянути на засіданні нижньої палати завтра, 7 квітня. Про це повідомив журналістам депутат Володимир Понэєвєжський ("Єдина Росія").

У свою чергу голова комітету з регламенту Сергій Попов ("Єдина Росія") зазначив: "Комітет одноголосно прийняв рішення, що таке питання має розглядати палата, палата повинна визначатися".

Читайте такожЄдиний депутат-опозиціонер в РФ: нова влада проведе чесний референдум у Криму"У рішенні комітету міститься рекомендація дати згоду. Якщо Генпрокуратура просить нас дати згоду, то іншої конструкції ми не можемо сформулювати. А остаточно палата вирішує, погоджується чи не погоджується", - завершив він.

Попередньо всі фракції готові підтримати прохання Генпрокуратури, хоча формально їхні позиції будуть визначені до вівторка. Як нагадав журналістам лідер фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв, "щодо депутатів і нашої, і інших фракцій (правоохоронні органи) не раз виходили з такими зверненнями, і ми (Держдума), як правило, їх задовольняли".

Офіційно недоторканність з Пономарьова хочуть зняти у зв'язку зі справою про розтрату коштів фонду Сколково.