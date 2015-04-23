В ефірі федерального каналу РФ розігрався антисемітський скандал за участі Ярмольника і Кобзона (відео)

В ефірі програми обговорювали тему бродячих собак, жертвами яких в тому числі стають діти.

Серед гостей був Йосип Кобзон, Леонід Ярмольник і дехто Геннадій Осовицький, який заявляв, що догхантери взяли на себе обов'язки держави.

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Ярмольник вибухнув у відповідь: "Ви держава?! Так обійдемося ми без цієї держави! Ви вбивця! Потім вони прийдуть вбивати вас!" - заявив Ярмольник, показуючи рукою на доґхантера.

Мерзенна історія, але сказати про неї потрібно. Вчора був "Прямий ефір" з Борисом Корчевниковым на федеральному каналі "Росія... Posted by Olena Rykovtseva on 22 квітня 2015 р.

У якийсь момент догхантер нахиляється до Ярмольника і щось тихо йому говорить. Ярмольник у відповідь: "Я тобі зроблю після ефіру "батьківщину обітовану!"

Потім він вискакує на середину студії і кричить: "Ця людина між репліками знаєте, що мені сказала?! Щоб я їхав на батьківщину обітовану! Ось рівень дискусії цієї людини!".

"Але ви думаєте, хтось звернув увагу на цей крик Ярмольника? Ніхто. Жодна людина в студії, включаючи ведучого. Подумаєш, антисемітський випад. Та ще сенсація. Крик продовжився, поки Ярмольник не поставив ультиматум: "Якщо він залишається у студії - я йду". Але ні, антисеміта та собачого вбивцю ніхто не вигнав. Зі студії пішов Ярмольник - під знущальні оплески ось цього доґхантера", - прокоментувала інцидент журналістка.