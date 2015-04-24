50% німців готові до збільшення потоку мігрантів до Німеччини - опитування

Половина населення Німеччини підтримує ідею щодо прийняття та інтеграції в суспільство більшого числа вимушених мігрантів з інших держав.

Про це свідчать результати опитування, проведеного телеканалом ARD, передає LB.ua.

Ще 44% німців висловилися проти посилення потоку мігрантів. Найбільша кількість противників імміграції - 82% - виявилася серед прихильників партії "Альтернатива для Німеччини", що недавно з'явилася в країні і яка відома своєю євроскептичною позицією. Найактивнішими прихильниками імміграції виявилися прихильники партії "Зелені", яку очолює політик турецького походження Джем Оздемір.

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Переважна більшість німців - 81% - виступають за активнішу фінансову участь Німеччини у поліпшенні життя в країнах, звідки спостерігається найсильніший приплив мігрантів до Європи. 70% громадян країни визнали за необхідне створення законних шляхів із переїзду до Європи для жителів неблагополучних країн інших континентів; 27% виступили проти.

62% німців підтримали виділення грошей на проведення рятувальних операцій в Середземному морі, в якому тонуть переповнені кораблі з нелегальними мігрантами, 34% виступили проти цього. Таке ж число німців впевнене, що відправляти військові кораблі для недопущення судів з мігрантами до європейських берегів - це неправильний крок. Зазначимо, що саме таку політику в даний час здійснює Австралія.

За даними Управління ООН у справах біженців, в першій половині 2014 року Німеччина стала лідером за кількістю шукачів притулку - 67, 4 тис. осіб. Більшість з них приїхали з охопленої громадянським конфліктом Сирії (18%), Сербії та Косово, Афганістану та Еритреї. Слідом за Німеччиною розташувалися США, куди їдуть мексиканці, китайці, гватемальці та сальвадорці.