Свято як політична акція: байкери Петербурга виступили проти відкриття мотосезону Хірургом

Петербурзькі байкери виступили проти того, щоб мотосезон відкривав улюблений байкер президента РФ Володимира Путіна, лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов «Хірург», повідомляє Эхо Москвы.

Вони вважають, що московський гість перетворить свято на політичну акцію.

Моторада Петербурга, до якої входить кілька десятків байкерських клубів, опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі заяву. У ньому байкери висловлюють невдоволення організацією відкриття мотосезону у північній столиці.

«Вперше привітання лунатимуть не зі сцени святкового концерту, а з трибуни на Дворцовій площі», - йдеться в заяві.

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Автори звернення вважають, що це перетворить свято на мітинг. За традицією мотосезон у Петербурзі відкривають «Нічні вовки» та їхній лідер Олександр Залдостанов «Хірург», який вважається наближеним до Володимира Путіна. Петербурзьких байкерів останнім часом дратує показний патріотизм улюбленця президента.

Невідомо, скільки байкерів поділяють цю точку зору. На недавньому засіданні Моторади Петербурга лише 16 делегатів з 40 проголосували проти участі «Нічних вовків» у відкритті сезону.

Відкриття мотосезону в Петербурзі намічене на 2 травня. Сам Хірург заявляв про свої плани брати участь в мотопробігу на Берлін.