Сейсмологи попереджають Непал про нові потужні землетруси найближчого тижня

Про це повідомляється у висновку фахівців Геологічної служби США.

Експерти вважають, що протягом наступного місяця будуть можливі повторні поштовхи силою в п'ять або більше одиниць, чиє загальне число може перевищити три десятки. Крім того, вчені очікують сотні і тисячі дрібних, ледь відчутних землетрусів наступного року.

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У той же час, причиною землетрусу магнітудою 7,9, який стався вранці в суботу в Непалі, на думку сейсмологів служби, є те, що територією Непалу і більшої частини Гімалай проходить лінія зіткнення Індійської та Євразійської тектонічних плит, які рухаються в бік один одної зі швидкістю 40-50 міліметрів на рік.

Породи Індійської плити поступово "тонуть" під Євразійською плитою, і цей процес часто йде ривками, а не плавно, що і породжує потужні землетруси і підземні поштовхи.