ЗМІ: "Електромайдан" у Вірменії спалахнув з вини Росії

Тисячі людей у Вірменії вийшли на вулиці через невдоволення тим, як до них ставляться російські власники енергетичних компаній в країні. Саме невиправдане завищення цін на енергоносії з боку російських держкомпаній призвело до того, що у вірменських споживачів урвався терпець.

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на RFE/RL, нагадуючи, що спроби жорсткого розгону демонстрантів в Єревані призвели лише до того, що ще більше людей вийшли на площу Свободи. Видання звертає увагу, що енергетичним монополістом у Вірменії ENA володіє російська державна компанія "Інтер РАО". Саме російський власник почав вимагати підвищення цін на 40%.

Експерт Фонду Джеймстоуна у Вашингтоні Армен Григорян зазначив, що президент Серж Саргсян відмовляється розслідувати економічні справи ENA з політичних причин. За його словами, "рабська залежність вірменських чиновників перед росіянами" дорого обходиться громадянам Вірменії.

Видання нагадує, що Вірменія стала близьким партнером Росії в регіоні Південного Кавказу. На її території розміщені військові бази РФ, крім того Єреван приєднався до путінського проекту Євразійського союзу, який, за задумом, має стати альтернативою ЄС.

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Виконавчий директор компанії ENA росіянин Євген Бібін пояснив зростання цін, яке розлютило вірмен, фінансовими втратами. Однак експерти кажуть, що це вигадки, які не відповідають дійсності. Фінансовий звіт, який опублікувала сама російська держкомпанія "Інтер РАО", говорить про те, що вона отримала 104 мільйони доларів прибутку у Вірменії тільки за перший квартал 2015 року. Для порівняння, за цей же період у 2014 році російська компанія отримала від вірменської ENA 60 мільйонів доларів. Тому очевидно, що ніяких втрат немає. А тільки за травень доходи компанії зросли до 12,3 мільйонів доларів порівняно з 2,3 мільйонами за цей же період минулого року.

В цей же час, журналісти FRE/RL у Вірменії з'ясували, що через компанію ENA, схоже, відбувається відмивання грошей. За необхідне їй технічне забезпечення вона платить ціну приблизно на 20% вище ринкової. При цьому закупівлі вона робить постійно у компаній, які мають тісні зв'язки з вірменським урядом. Правозахисники Transparency International визнали, що всі закупівлі і виплати вірменської компанії ENA дуже не прозорі і викликають підозру.