Саудівська Аравія будує 960-кілометрову стіну на кордоні з Іраком

Влада Саудівської Аравії з метою захисту від бойовиків "Ісламської держави" ухвалила рішення звести 960-кілометрове електронне загородження на кордоні з Іраком.

Саудівська Аравія будує "Велику Стіну" - комбіновану систему з парканів і канав - для відокремлення країни від Іраку, передає Новое время з посиланням на The Telegraph.

Кілька днів тому бойовики "Ісламської держави" атакували загородження саудівської влади, яке наразі будують, зведення якого планувалося ще з 2006 року.

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Зараз прикордонна зона з Іраком складається з п'яти шарів огородження зі сторожовими вежами, камерами нічного бачення і датчиками. Тут зводяться вежі для спостереження, командні пункти, всього буде прокладено 1.450 км оптичних кабелів. Також до прикордонної зони направили 30 тис. військ.

Для обслуговування "стіни з Іраком" створюється спеціальний патрульний підрозділ, який буде забезпечено 240 бронеавтомобілями і десятьма мобільними радарними установками і новітнім розвідувальним обладнанням.