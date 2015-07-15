У США підрахували, що за одну годину війни в Афганістані вони витрачають 4 мільйони доларів

Такі дані оприлюднили на сайті National Priorities Project — неурядової організації, яка досліджує американський бюджет.

Згідно інформації дослідників, протягом періоду з 2001 по 2015 фінансові роки (закінчується 30 вересня) сукупні витрати США на військові дії складуть 1,64 трильйона доларів.

З них 715 мільярдів доларів буде витрачено на військову операцію в Афганістані, 819 мільйонів — на війну в Іраку, і тільки 6 мільярдів — на боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Протягом періоду з 2001 по 2011 роки воєнні витрати США, з поправкою на інфляцію, зросли на 50%. Для порівняння, витрати на транспорт та освіту всередині країни за аналогічний період збільшилися лише на 13,5 відсотків.

Зараз в Афганістані перебуває десятитисячний контингент американських військ і ще три тисячі військових з країн НАТО. Утримання одного солдата в Афганістані обходиться США близько 1 мільйона доларів на рік.

Пентагон планує до 2015 року скоротити свій контингент в Афганістані до п'яти тисяч військовослужбовців, а до кінця 2016-го повністю вивести з країни всі іноземні підрозділи.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті авіаудару безпілотників ВПС США в східній частині Афганістану було знищено від 24 до 45 бойовиків "Ісламської держави", серед яких виявилися два лідера цієї терористичної організації.