Два матроса зістрибнули з ракетного крейсера "Москва" в Середземному морі

«В даний час військовим слідчим управлінням Чорноморського флоту розслідується кримінальна справа за даним фактом», — повідомили виданню у Військовій прокуратурі Чорноморського флоту. Розкрити деталі слідства у відомстві відмовилися, уточнивши, що «причини з'ясовуються», повідомляє Gazeta.ru.

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Раніше були відомі факти порушень надання відпочинку особовому складу на крейсері. Це підтвердило джерело, пояснивши це тим, що судно вибивалося з графіка. Він додав, що після того, що сталося всьому екіпажу дали відпочинок.

Крейсер «Москва» увійшов у води Середземного моря в травні цього року для участі в російсько-китайському військово-морському навчанні «Морське взаємодія — 2015».