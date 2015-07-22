ЮНЕСКО підтвердила тисячолітній вік Алмати

Про це в середу сказав журналістам доктор історичних наук, академік Карл Байпаков в інтерв'ю телеканалу «Алмати».

Про це повідомляє ТАСС.

Точна дата святкування ювілею Алмати поки не визначена, але передбачається, що відповідні заходи будуть проведені вже наступного року.

З визнанням тисячолітньої історії, на думку Байпакова, "Алмати має всі підстави стати одним з великих вузлів туризму". В якості однієї з пам'яток, які не соромно продемонструвати місцевим та іноземним туристам, вчений відзначив численні пам'ятники, які свідчать, що місто було територією сакської держави Жетису ("Семиріччя"). Наприклад, сюди належать знайдені при розкопках під Алмати останки сакського воїна, одягненого в зброю з благородного металу. Археологічна знахідка, відома світові як "золота людина", датується V-VI століттями до нашої ери.

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Також в Алмати, за словами академіка, розпочато реалізацію проекту зі створення унікального музею сакської культури. Він буде розташовуватися на території могильника Боралдай, що складається з 30 поховань сакських вождів. "Предмети сакського мистецтва представлені в Європі. Але тут буде унікальний музей, де будуть розкопані гігантські кургани, які називають "пірамідами саків", так як за розміром вони не поступаються єгипетським пірамідам", - повідомив Байпаков.

На думку казахстанського вченого, Алмати сформувалося в період, названий "мусульманським ренесансом". Це час бурхливого розвитку культури і науки в східних країнах, що дало світові таких відомих мислителів як Біруні, Авіценна, Аль-Фарабі та багатьох інших. Про існування розвиненої інфраструктури на території сучасної Алмати в цю епоху свідчать численні матеріали розкопок, проведених у місті та його околицях, а також відомості з давніх писемних джерел.