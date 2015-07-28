У НАТО пояснили, навіщо Росія фабрикує загрозу з боку Альянсу

22:02, 28 липня 2015
Світ
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Росія фабрикує загрозу з боку НАТО для того, щоб виправдати свої агресивні дії.

REUTERS

Про це заявив заступник генсека НАТО Александр Вершбоу на своїй сторінці в Twitter, передає "ЄвроПравда".

Таким чином він відреагував на заяви постійного представника РФ при НАТО Олександра Грушка про те, що Альянс створює нову "залізну завісу" у Європі.

"Твердження про те, що НАТО будує залізну завісу, є російськими міфами. НАТО бачить Європу як цілісну, вільну та мирну", - зазначив Вершбоу.

"Це Росія фабрикує загрозу з боку НАТО для того, щоб виправдати свою агресію та спробувати відтворити сфери впливу",  - наголосив він.

Раніше Вершбоу заявляв, що дії Росії, якими вона підтримує бойовиків на Донбасі, свідчать про те, що вона хоче принести війну на всю територію України.

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