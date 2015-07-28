У НАТО пояснили, навіщо Росія фабрикує загрозу з боку Альянсу

Про це заявив заступник генсека НАТО Александр Вершбоу на своїй сторінці в Twitter, передає "ЄвроПравда".

Таким чином він відреагував на заяви постійного представника РФ при НАТО Олександра Грушка про те, що Альянс створює нову "залізну завісу" у Європі.

"Твердження про те, що НАТО будує залізну завісу, є російськими міфами. НАТО бачить Європу як цілісну, вільну та мирну", - зазначив Вершбоу.

Claims that #NATO is building a new Iron Curtain are more #RussianMyths. NATO's vision is Europe whole, free and at peace. @natomission_ru — Alexander Vershbow (@NATOdsg) July 28, 2015

"Це Росія фабрикує загрозу з боку НАТО для того, щоб виправдати свою агресію та спробувати відтворити сфери впливу", - наголосив він.

It is #Russia that's fabricating a #NATO "threat" to justify its aggressive actions & attempts to recreate sphere of influence #RussianMyths — Alexander Vershbow (@NATOdsg) July 28, 2015

Раніше Вершбоу заявляв, що дії Росії, якими вона підтримує бойовиків на Донбасі, свідчать про те, що вона хоче принести війну на всю територію України.