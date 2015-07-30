Поруч з уламком "Боїнга", який зник минулого року, знайшли валізу
На узбережжі острова Реюньон в Індійському океані недалеко від того місця, де раніше був знайдений фрагмент фюзеляжу літака, знайшли валізу.
Про це повідомляє видання Journal de l'ile de la Reunion.
Сильно пошкоджену валізу на коліщатках виявив місцевий житель Джонні Бег, який раніше знайшов уламок фюзеляжу.
«Чемодан був там і вчора, однак тоді на нього ніхто не звернув увагу», — розповів він.
Picture of the suitcase found this morning at Saint-André ! (credit : @Linfore) #ReunionIslandpic.twitter.com/ZhrS3kQNF2
— Antoine Forestier (@a_forestier) July 30, 2015
Один з журналістів Journal de l'ile de la Reunion опублікував у своєму Twitter фото знайденої валізи. Чи може йти мова про багаж, який перебував на борту рейсу MH370, поки невідомо.
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Нагадаємо, раніше експерти з авіаційної безпеки заявили про наявність "високого ступеня впевненості" в тому, що знайдений на французькому острові Реюньон в Індійському океані фрагмент крила літака може належати малайзійському "Боїнгу", який зник минулого року.
"Боїнг-777", що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня минулого року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Малайзії та Китаю. В кінці січня 2015 року всі вони офіційно були визнані загиблими.