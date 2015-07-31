Восени в Латвії почнуть розміщувати важке озброєння із США

Розміщення важкого озброєння США в Латвії почнеться восени цього року.

Про це сказав командуючий Національними збройними силами Раймондс Граубе після свого візиту до США, передає Delfi.

Раніше держсекретар Міністерства оборони Яніс Сартс заявив, що американська техніка може з'явитися в Латвії наприкінці року на військовій базі в Адажі.

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Міністр оборони США Ештон Картер наприкінці червня підтвердив, що США тимчасово розмістять у країнах Центральної та Східної Європи 250 одиниць важкої військової техніки: танки, бойові машини піхоти та самохідну артилерію.

У рамках стратегічного партнерства із США в Латвії в рамках операції Atlantic Resolve американські військові розміщені вже з квітня 2014 року.