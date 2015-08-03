ЗМІ: німецькі депутати від партії "Ліві" заявили про бажання відвідати анексований Крим

Про це російському виданню «Известия» повідомив депутат від німецької партії «Ліві» Олександр Ной.

За словами Ноя, поїздка в анексований Крим французьких парламентарів стала показовим кроком для багатьох європейських політиків і, як тільки в Бундестазі закінчаться літні канікули, парламентарі обговорять таку ідею.

«Я вважаю поїздку французьких парламентарів у Крим правильною справою. Як обрані народом, вони повинні були показати і розповісти офіційній владі Франції, політикам, а також спільноті про те, що там відбувається насправді. Це правильне і показове рішення. Ліва партія Німеччини має відмінності у поглядах на політику з іншими партіями в Бундестазі, тому можливість відвідин Криму для нас більш прийнятна» , — заявив Ной.

Читайте такожГПУ завела справу на французьких депутатів, які відвідали окупований Крим (документ)

Раніше УНІАН повідомляв, що услід за візитом французьких депутатів, рішення відвідати анексований Крим прийняли італійські парламентарі. Зазначається, що "візит миру" вже узгоджується з посольством Росії в Римі та російською владою, але не з офіційним Києвом.