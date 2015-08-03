Ізраїльський суд дозволив заарештовувати без суду підозрюваних у терактах проти палестинців

10:28, 03 серпня 2015
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Влада Ізраїлю дозволила брати під варту без рішення суду громадян країни, яких підозрюють у здійсненні терактів проти палестинців.

REUTERS

Тепер ізраїльтян, підозрюваних у причетності до терактів, дозволено тримати в тюрмах без рішення суду протягом практично необмеженого терміну, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Раніше така міра запобіжного заходу, так зване "адміністративне затримання", застосовувалася переважно щодо палестинців.

Підставою для прийняття такого рішення став підпал двох будинків в палестинському селі Дума. Внаслідок інциденту загинула півторарічна дитина. Крім того, її батьки та брат були госпіталізовані з опіками.

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Як зазначають ізраїльські ЗМІ, останнім часом кількість нападів на палестинців з боку ультраправих скоротилася, однак самі напади стали більш жорстокими.

При цьому ізраїльтян, на відміну від палестинців, заарештувати без доказів до цього моменту було не можна.

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