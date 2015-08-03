При падінні військового літака на житловий квартал в Сирії загинули 20 людей
11:58, 03 серпня 2015Світ
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Щонайменше 20 людей загинули в Сирії в результаті падіння літака сирійської армії на житловий район в місті Еріха на північному заході країни.
REUTERS
Кілька десятків людей отримали поранення, передає Бі-бі-сі.
За повідомленнями місцевих жителів, літаком, який упав, був винищувач Міг-23.
Місто Еріха, розташоване неподалік від міста Ідліб, яке було одним з опорних пунктів сирійської армії, але в травні перейшло під контроль опозиції і ісламістів.
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