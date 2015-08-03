При падінні військового літака на житловий квартал в Сирії загинули 20 людей

Кілька десятків людей отримали поранення, передає Бі-бі-сі.

За повідомленнями місцевих жителів, літаком, який упав, був винищувач Міг-23.

Місто Еріха, розташоване неподалік від міста Ідліб, яке було одним з опорних пунктів сирійської армії, але в травні перейшло під контроль опозиції і ісламістів.