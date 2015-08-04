Під час авіаударів коаліції по позиціях ІДІЛ загинули сотні цивільних осіб - журналісти

При цьому коаліція офіційно визнає тільки двох загиблих, повідомляє The Guardian з посиланням на звіт об'єднання незалежних журналістів Airwars.

Згідно зі звітом, у кампанії проти Ісламської держави внаслідок 52 ударів з повітря загинули щонайменше 459 нон-комбатантів, понад 100 з яких - діти.

За час кампанії, яка триває ось уже майже рік, всього було завдано понад 5 700 авіаударів.

Читайте такожТуреччина завдала удару по ІД у Сирії з повітря й пустила США на свою авіабазуAirwars використовували міжнародні та місцеві повідомлення арабської й англійською мовами, дані соціальних мереж, у тому числі з фото та відео, і спостереження моніторингових груп на землі, співвідносячи отриману інформацію з воєнних зведень коаліції.

Водночас міжнародні неурядові організації вважають авіаудари коаліції безпечнішими для цивільних, ніж застосування авіації режимом Асада чи іракською армією, пише видання.