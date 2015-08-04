Японія заявила, що не має наміру легко віддавати Росії Курили

Про це заявив глава МЗС Японії Фуміо Кісіда, передає Росбалт.

Відповідаючи на питання щодо обговорюваного в Росії законопроекту, що передбачає безкоштовне виділення землі на Далекому Сході, Кісіда відповів, що японській владі "відомо про цю інформацію" і що уряд "уважно спостерігає за діями Росії в питаннях розвитку" південних Курильських островів.

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"Безперечно, ми б хотіли продовжувати наполегливий діалог з Росією для пошуку вирішення даного питання, яке було б прийнятне для обох сторін", — заявив глава японського МЗС.

"Що стосується візиту президента (РФ Володимира) Путіна до Японії і візиту глави МЗС (Японії) в Росію, нічого ще не вирішено", — додав Кісіда.

Візит президента РФ в Японію був запланований на осінь минулого року, проте не відбувся через охолодження відносин на тлі агресії РФ в Україні.