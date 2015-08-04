У США внаслідок обвалення намету цирку загинули дві людини (фото, відео)
10:50, 04 серпня 2015Світ
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В американському штаті Нью-Гемпшир під час номера обвалилося шатро цирку.
У цирку США загинули дві людини / twitter.com/sebaspapi01
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на агентство Ассошіейтед прес, в результаті загинули дві людини, ще 22 отримали поранення.
Всього у момент обвалення під шатром перебували до 250 осіб.
Інцидент стався у місті Ланкастер. За попередніми даними, причиною обвалення шатра став сильний вітер.
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Це не перший подібний випадок за останній час. Кілька днів тому через сильний вітер обвалився намет, в якому люди ховалися від негоди під час музичного фестивалю у передмісті Чикаго.
Тоді загинула одна людина і постраждали більше десяти.
#lancaster#nhpic.twitter.com/UlsKjVOJs7
— Sebastian Fuentes (@sebaspapi01) August 4, 2015
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