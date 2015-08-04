У США внаслідок обвалення намету цирку загинули дві людини (фото, відео)

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на агентство Ассошіейтед прес, в результаті загинули дві людини, ще 22 отримали поранення.

Всього у момент обвалення під шатром перебували до 250 осіб.

Інцидент стався у місті Ланкастер. За попередніми даними, причиною обвалення шатра став сильний вітер.

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Це не перший подібний випадок за останній час. Кілька днів тому через сильний вітер обвалився намет, в якому люди ховалися від негоди під час музичного фестивалю у передмісті Чикаго.

Тоді загинула одна людина і постраждали більше десяти.