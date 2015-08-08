Нємцова вбили з двох різних пістолетів

Про це повідомляє ТСН.uа.

Опозиційний політик Борис Нємцов був убитий пострілами, імовірно виконаними з двох різних пістолетів.

Три поранення Нємцов міг отримати з пістолета з глушником, а решта — зі зброї, не оснащеної пристроєм для безшумної стрільби.

Крім того, експерти припустили, що відмінності в отриманих пораненнях можуть бути пов'язані з використанням патронів різної потужності.

Раніше фахівці дійшли однозначного висновку, що злочинець стріляв, тримаючи пістолет у лівій руці.

Лівшею є основний підозрюваний у справі, колишній боєць батальйону чеченського МВС "Північ" Заур Дадаєв, який спочатку зізнався у виконанні вбивства, але потім відмовився від свідчень.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на застосування до нього тортур поскаржився вже третій обвинувачений у кримінальній справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова — Анзор Губашев, який підвозив, як вважає слідство, вбивцю до місця скоєння злочину.