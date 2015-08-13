Чехія може направити 2,6 тисяч військових для захисту кордону від мігрантів

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Чеське телебачення, що має у розпорядженні відповідний документ Міністерства оборони.

"У випадку серйозної кризи чеська армія може розмістити на кордонах до 2,6 тис. осіб. Таке призначення може зірвати виконання військовими інших завдань, зокрема участь у міжнародних навчаннях", - зазначається у повідомленні.

У зв'язку з цим президент Мілош Земан заявив, що без загрози зриву виконання інших обов’язків можна відправити на кордони 1,5 тис. військових.

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"Чеська республіка повинна мати можливість стійко захищати кордони", - підкреслив Земан.

Зазначається, що остаточне рішення про розгортання військ повинен бути прийняти уряд.

Варто зазначити, що жодна ділянка кордону Чехії не є зовнішнім кордоном ЄС. Всі сусіди цієї держави - країни Шенгенської зони.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Угорщина має намір побудувати стіну на кордоні з Сербією для обмеження потоку нелегальних мігрантів, які прямують через країну.