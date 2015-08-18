Росія готова обговорювати новий режим контролю над звичайним озброєнням у Європі

У листі, направленому генеральному секретарю Пан Гі Муну, Москва заявляє, що існуючий Договір про звичайні збройні сили в Європі "безнадійно застарів", передає ТАСС.

Позиція РФ включена в опублікованій в понеділок на сайті генсека ООН доповіді щодо виконання резолюції Генеральної Асамблеї /ГА/ 69/47 про контроль над звичайними озброєннями на регіональному і субрегіональному рівнях. Резолюція, прийнята 2 грудня 2014 року, просить Пан Гі Муна "запитати думки держав-членів з цього питання" та довести їх до відома ГА.

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У листі, датованому 21 квітня 2015 року, російська сторона зазначає, що "питання контролю над звичайними озброєннями в Європі зберігають свою актуальність, особливо з урахуванням ситуації в галузі європейської безпеки, яка погіршилася за останній рік". Разом з тим, з точки зору РФ, резолюція 69/47 "не відображає сучасну дійсність", називаючи ДЗЗСЄ "наріжним каменем європейської безпеки".

"Договір про звичайні збройні сили в Європі давно втратив свою актуальність і значущість" і перестав бути "наріжним каменем європейської безпеки", оскільки він безнадійно застарів. Російська Федерація припинила свою участь в ньому ще 2007 року, - йдеться в документі. - Російська Федерація готова до обговорення з нашими партнерами шляхів вироблення нового режиму контролю над звичайними озброєннями в Європі, що враховує сучасні реалії та відповідає інтересам як Росії, так і інших європейських держав".

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У доповідь генсека включені позиції й інших країн, у тому числі Аргентини, Німеччини, Іспанії, Лівану, Чехії та України. При цьому, Україна відзначає "нецивілізовану поведінку" і "злочинні дії" Росії, в результаті яких "зайшов у глухий кут контроль над звичайними озброєннями в Європі".

Українська сторона заявляє, що "є давнім відповідальним учасником таких загальноєвропейських і додаткових двосторонніх механізмів зміцнення довіри у галузі звичайних озброєнь, як Договір про звичайні збройні сили в Європі", але повідомляє про нездатність виконувати деякі положення цього договору з причин національної безпеки, провина за виникнення яких лежить на Росії.

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