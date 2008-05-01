Британцем, який намагався сказати «дякую» Бушу, займуться психіатр, ЦРУ і ФБР

63-річного британця Моріса Кірка помістили в госпіталь для обстеження психіатрами після спроби віддячити президентові США за ефективну роботу американської берегової охорони, пише The Times 30 квітня.

Кірк намагався здійснити кругосвітню подорож на літаку часів Другої світової війни. Кілька місяців тому він зробив вимушену посадку в районі Карибського моря і був врятований береговою охороною. У минулу суботу він приземлився на іншому особистому літаку неподалік від ранчо Джорджа Буша і пішов до воріт. Кірк мав намір залишити для президента записку з подякою, повідомляє Лента.ру.

Вдячного мандрівника затримали поліцейські, які подумали, що немолодий чоловік перебуває в стані алкогольного сп`яніння. Як пояснила дружина пілота, через артрит він не міг пройти по прямій лінії. Подальші тести показали, що Кірк був абсолютно тверезий.

Пілота помістили в одну з розташованих неподалік лікарень. Після психіатричного обстеження на Кірка чекає розмова із співробітниками ЦРУ і ФБР.