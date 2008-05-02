У зв`язку із загибеллю туристів Єгипет закрив три турфірми

Власті Єгипту у п`ятницю, 2 травня, закрили три туристичні фірми у зв`язку із загибеллю туристів в ДТП на трасі Шарм Ель-шейх - Каїр, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. Назви турагентств не повідомляються.

Нагадаємо, що вранці 1 травня на на трасі Шарм Ель-Шейх - Каїр перекинувся і запалав автобус, в якому знаходилися 40 туристів з різних країн. В результаті події загинули 9 чоловік - шість росіян, українка, румун, а також другий водій автобуса. Ще 29 туристів, двоє поліцейських і гід одержали поранення.

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства МЕНА, група складалася з туристів різних національностей, які проживали в різних готелях Шарм Аш-Шейха і купили тур у маловідомої єгипетської туристичної фірми "Азюр-тревл".

Щорічно в Єгипті в результаті аварій на дорогах гине близько 6 тисяч чоловік, більше 30 тисяч одержують травми і каліцтва. Серед основних причин ДТП фахівці називають недотримання водіями правил дорожнього руху, зокрема, швидкісного режиму, а також незадовільний технічний стан транспорту.

Щорічно Єгипет відвідують близько 10 мільйонів іноземних туристів. Туристичний сектор приносить близько 20% доходу в єгипетську скарбницю.