Литва готується до купівлі у Німеччини самохідних гаубиць

Збройні сили (ЗС) Литви отримають від ВС Німеччини 21 самохідну гаубицю 155-міліметрового калібру. 16 з них призначається для виконання бойових завдань, одна пристосована для тренувальних стрільб та навчання водінню, а три підуть на запчастини.

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"Ми підписуємо угоду з Німеччиною про купівлю гаубиць", - сказав BNS в понеділок міністр оборони Литви Юозас Олекас, передає DELFI.

Литовська армія також отримає з Німеччини 26 броньованих командних машин M577 V2 і шість евакуаційних танків BPZ2. Вся техніка використовувалася в ЗС Німеччини.